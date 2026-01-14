«Пусть это останется личным моментом». Ремпал — о праздновании гола в ворота «Авангарда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Авангарда» (4:3). Канадский форвард после гола поцеловал крагу и устремил свой взгляд вверх.

«Что касается моего гола, то я действовал по моменту. Примерно понимал, что вратарь пойдёт за мной в другую сторону, и успел воспользоваться ситуацией и направить шайбу в этот промежуток между штангой и щитком Мишурова. Празднование этого гола? Пусть это останется личным моментом», — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

