«Пусть это останется личным моментом». Ремпал — о праздновании гола в ворота «Авангарда»
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Авангарда» (4:3). Канадский форвард после гола поцеловал крагу и устремил свой взгляд вверх.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4) 0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5) 1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4) 1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5) 1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5) 2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5) 3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)
«Что касается моего гола, то я действовал по моменту. Примерно понимал, что вратарь пойдёт за мной в другую сторону, и успел воспользоваться ситуацией и направить шайбу в этот промежуток между штангой и щитком Мишурова. Празднование этого гола? Пусть это останется личным моментом», — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2026
-
09:21
-
09:10
-
08:55
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:00
-
07:26
-
07:02
-
06:43
-
06:38
-
06:13
-
05:55
-
05:52
-
05:50
-
05:37
-
04:29
-
03:11
-
01:29
- 13 января 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34