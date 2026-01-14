Лидер «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о 10-матчевой серии с набранными очками

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о своей 10-матчевой результативной серии.

— 10 матчей подряд с набранными очками, в чём причина такой успешной серии?

— Тут всё вместе: и команда здорово выглядит, и у меня многое получается. Но, конечно, есть в чём добавлять. «Салавату» же необходимо двигаться дальше, подниматься выше в таблице и улучшать позицию перед плей-офф.

— Чувствуете, что «Салават» изменился в плане своих амбиций с момента вашего возвращения и снова готов к решению больших задач?

— Мы в таком состоянии, когда у нас многое получается, мы набрали неплохой ход, поднимаемся в таблице. Но для нас важная цель – войти в топ-4, чтобы иметь преимущество домашней площадки. А затем уже – побороться, покусаться в самом плей-офф, — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.