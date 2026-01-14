Скидки
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
16:40 Мск
Спенсер Карбери оценил волевую победу «Вашингтона» в матче с «Монреалем»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил волевую победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Столичный клуб уступал со счётом 0:2 после второго периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон – 08:14 (sh)     0:2 Галлахер (Дано, Болдюк) – 27:40     1:2 Фрэнк (Рой, Сандин) – 45:06     2:2 Фрэнк (Сандин, Бовиллье) – 58:06     3:2 Макмайкл (Строум, Сандин) – 64:21    

«Мы боремся с некоторыми трудностями, у нас отсутствуют ключевые игроки, но мы проявили невероятный характер и сражались в третьем периоде. Настрой был виден уже с первых двух смен периода. Никогда не знаешь, чем всё закончится, но я знал, что мы будем давить на газ и бросим все силы», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Восточной конференции НХЛ, набрав 54 очка. «Монреаль» с 59 очками идёт на четвёртой строчке.

