Спенсер Карбери оценил волевую победу «Вашингтона» в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил волевую победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Столичный клуб уступал со счётом 0:2 после второго периода.

«Мы боремся с некоторыми трудностями, у нас отсутствуют ключевые игроки, но мы проявили невероятный характер и сражались в третьем периоде. Настрой был виден уже с первых двух смен периода. Никогда не знаешь, чем всё закончится, но я знал, что мы будем давить на газ и бросим все силы», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Восточной конференции НХЛ, набрав 54 очка. «Монреаль» с 59 очками идёт на четвёртой строчке.