«Знаю, в чём причина». Главный тренер «Филадельфии» высказался о регрессе в игре Мичкова

«Знаю, в чём причина». Главный тренер «Филадельфии» высказался о регрессе в игре Мичкова
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал регресс в игре российского нападающего Матвея Мичкова в текущем сезоне НХЛ. На счету россиянина 23 (9+14) очка в 43 матчах сезона.

«Он старается улучшить свою игру. Я бы хотел, чтобы он лучше уходил от защитников в углах площадки — его слишком легко ловят на прессинге, и я знаю, в чём может быть причина. Нам нужно продолжать работать с ним. Ему нужно научиться создавать себе пространство. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нам нужно вытащить его из этого состояния», — цитирует Токкета The Athletic.

В прошлом сезоне Мичков набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах.

