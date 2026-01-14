«Большая звезда добавилась к нам». Ремпал — о переходе в «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в уфимский клуб из магнитогорского «Металлурга».

— Что думаете о переходе в «Салават» Евгения Кузнецова?

— У нас очень классная и весёлая атмосфера в раздевалке, невозможно не отметить, какая большая звезда добавилась к нам в команду. Это все видят в «Салавате», приятно с таким мастером работать каждый день, — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В трёх матчах за «Салават Юлаев» Кузнецов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (2+10) очков в 18 матчах.