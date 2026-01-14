Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов ответил, что будет считать выдающимся результатом для Овечкина в текущем сезоне

Фетисов ответил, что будет считать выдающимся результатом для Овечкина в текущем сезоне
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Россиянин не смог отличиться в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), прервав голевую серию из четырёх игр.

«У него уже множество рекордов. Пусть он играет и получает удовольствие. Наверняка в этом году он забьёт 30 голов — вот это будет выдающимся результатом», — цитирует Фетисова ТАСС.

Четырёхматчевая серия стала повторением лучшей голевой серии Александра в сезоне-2025/2026. В период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забивал в четырёх встречах, забросив при этом шесть шайб. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 20 голов в 47 матчах.

Материалы по теме
Александр Овечкин прервал четырёхматчевую голевую серию в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android