Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оштрафован за симуляцию
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» – «Салават Юлаев» и принял решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо наказание по п. 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4) 0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5) 1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4) 1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5) 1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5) 2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5) 3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)
Форвард уфимского клуба изобразил касание клюшкой по лицу от защитника «Авангарда» Семёна Чистякова. Арбитры матча не стали удалять игрока омской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне на счету Броссо 20 (10+10) очков в 29 матчах за «Салават Юлаев».
