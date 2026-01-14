Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оштрафован за симуляцию

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оштрафован за симуляцию
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» – «Салават Юлаев» и принял решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо наказание по п. 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

Форвард уфимского клуба изобразил касание клюшкой по лицу от защитника «Авангарда» Семёна Чистякова. Арбитры матча не стали удалять игрока омской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Броссо 20 (10+10) очков в 29 матчах за «Салават Юлаев».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android