СКА расторг контракт с нападающим Пьерриком Дюбе. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, контракт расторгнут по инициативе игрока, Дюбе продолжит сезон в другом чемпионате.

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Металлургом» (1:5) заявил, что форвард Пьеррик Дюбе больше не будет выступать за санкт-петербургский клуб. По словам тренера, франко-канадский нападающий проиграл конкуренцию в команде. 8 ноября Дюбе перешёл в СКА в результате обмена с «Трактором» на защитника Никиту Смирнова.