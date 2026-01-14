Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА расторг контракт с нападающим Пьерриком Дюбе

СКА расторг контракт с нападающим Пьерриком Дюбе
Комментарии

СКА расторг контракт с нападающим Пьерриком Дюбе. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, контракт расторгнут по инициативе игрока, Дюбе продолжит сезон в другом чемпионате.

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Металлургом» (1:5) заявил, что форвард Пьеррик Дюбе больше не будет выступать за санкт-петербургский клуб. По словам тренера, франко-канадский нападающий проиграл конкуренцию в команде. 8 ноября Дюбе перешёл в СКА в результате обмена с «Трактором» на защитника Никиту Смирнова.

Материалы по теме
«У нас такого игрока нет». Главный тренер СКА Ларионов — о форварде Дюбе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android