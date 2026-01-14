Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы. Как сообщает пресс-служба омского клуба, после проведения всех дополнительных обследований и консультаций нападающий был внесён в список травмированных до середины марта. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что форварду удалось избежать операции.

«Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без неё. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошёл к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернётся на лёд как можно раньше», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
В «Авангарде» рассказали о состоянии нападающего Александра Волкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android