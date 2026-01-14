Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы. Как сообщает пресс-служба омского клуба, после проведения всех дополнительных обследований и консультаций нападающий был внесён в список травмированных до середины марта. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что форварду удалось избежать операции.

«Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без неё. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошёл к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернётся на лёд как можно раньше», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.