«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 14 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Трактор» 14 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Это будет заключительная шестая встреча команд в текущем сезоне. На данный момент в сезонной серии впереди екатеринбургский клуб со счётом 3-2.
На данный момент «Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока.
Комментарии
- 14 января 2026
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:36
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:05
-
09:41
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:55
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:00
-
07:26
-
07:02
-
06:43
-
06:38
-
06:13
-
05:55
-
05:52
-
05:50
-
05:37