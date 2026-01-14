Скидки
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
16:40 Мск
Хоккей Новости

«У нас есть должок после прошлой игры». Форвард «Шанхая» — о предстоящем матче со СКА

«У нас есть должок после прошлой игры». Форвард «Шанхая» — о предстоящем матче со СКА
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз высказался о предстоящем матче со СКА. Встреча пройдёт на домашней арене китайского клуба 14 января и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
— Думаю, за последние четыре-пять матчей наш игровой процесс стал заметно лучше. У нас было много очень близких игр: одну проиграли за пару секунд до конца, в прошлой уступили за две минуты до сирены. Так что я бы сказал, что результат уже рядом — да, мы пока не получаем именно то, что хотим, но сам процесс стал намного качественнее. Мы лучше играем как единое целое, всей командой.

— Чувствуется, что матчи со СКА для «Драконов» являются особенными?
— Когда играешь против команды, которая рядом с тобой в таблице, против соперника, которого догоняешь, отдача должна быть всегда выше. Тем более мы в одном городе и боремся за одну и ту же цель – попасть в плей-офф. Думаю, у нас есть должок после прошлой игры. Тогда был отличный матч — вплоть до последних 18 секунд, когда они забили. Вот в этом сейчас и разница: наш процесс очень хороший, но в нескольких матчах мы всё ещё остаёмся без результата. Надеюсь, сегодня это наконец изменится, — цитирует Сюсиза пресс-служба клуба.

