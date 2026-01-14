Скидки
Форвард «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт пропустит несколько недель из-за травмы ноги

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба. Канадский форвард получил травму в результате столкновения у ворот с защитником «Филадельфии Флайерз» Кэмероном Йорком. Соперник неудачно упал на ногу Пойнта, который смог покинуть площадку лишь при помощи партнёров.

«Мы избежали наихудшего сценария. Сезон для него не закончен. Его будут обследовать каждую неделю», – сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Форвард является участником состава сборной Канады на Олимпиаде-2026. В этом сезоне 29-летний Пойнт набрал 30 (11+19) очков в 37 матчах регулярки.

