«Автомобилист» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 14 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.
Состав «Автомобилиста»:
Фото: «Автомобилист»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
Это будет заключительная шестая встреча команд в текущем сезоне. Сейчас в сезонной серии впереди екатеринбургский клуб со счётом 3-2.
На данный момент «Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на пятой строчке в таблице Востока.