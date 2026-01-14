Защитник «Далласа» Любушкин рассказал, чем его поразило родео в штате Техас

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин заявил, что был впечатлён родео, которое проходит в штате Техас и включает в себя скачки на быке, на осёдланной и неосёдланной лошадях, ловлю быка на лассо, заваливание быка.

«Эта культура в целом интересна, хотя сказать, что я приобщился к этому, не могу. Ковбойскую шляпу я себе не покупал, но мы с семьёй ходили на родео. Это очень интересно, как ковбои могут обращаться с лошадьми, какие могут трюки выполнять, как ловят и загоняют лошадей. Меня поразило, я никогда не видел, что на такой скорости можно на лошадях ездить», — цитирует Любушкина ТАСС.