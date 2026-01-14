Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил свои шансы на работу в НХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил свои шансы на работу в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил свои шансы на работу в НХЛ как низкие и заявил, что доволен своей работой в России.

– Многие игроки КХЛ мечтают попасть в НХЛ и попадают туда. Почему с нашими тренерами такой тенденции нет в принципе?
– Я не задумывался. По поводу НХЛ, если серьёзно, как тренер сейчас я не вижу, как могу туда попасть. Плюс у меня есть семья, дети. Нужно думать, где им будет полезнее находиться. То, что мы сейчас в России, я считаю, что это полезно и для меня, и для моей семьи. И в НХЛ обычно не попадают. Туда приглашают.

– То есть даже у вас, бывшего игрока НХЛ и не последнего тренера в КХЛ, нет понимания, как хотя бы попытаться туда попасть?
– Тут как и с игроками. Хоккеистов там много. И все они когда-то завершают карьеру и кем-то становятся. Но туда-обратно не всех берут и приглашают. Поэтому я даже не думаю об этом и сфокусирован на своих действиях здесь и сейчас, – цитирует Козлова Sports.ru.

Материалы по теме
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android