Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Тольятти состоится церемония поднятия стяга заслуженного тренера России Сергея Михалёва

В Тольятти состоится церемония поднятия стяга заслуженного тренера России Сергея Михалёва
Комментарии

15 января перед матчем «Лада» — «Салават Юлаев» состоится церемония поднятия под своды ЛДС «Лада-Арена» именного стяга заслуженного тренера России Сергея Михалёва, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сергей Михалёв с 1990 по 1999 год был одним из тренеров «Лады» и вместе с ней прошёл путь от команды первой лиги до чемпиона страны (1994 и 1996) и обладателя Кубка Европы (1996).

Позднее Сергей Михайлович работал в тольяттинском клубе в качестве генерального менеджера (2005) и спортивного директора (2010-2011, 2013-2014 годы). Спортивная судьба Сергея Михалёва была тесно связана и с уфимской командой. В 1970-1975, 1975-1977 годах он защищал на льду цвета команды из Уфы, а с 1979 по 1987 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева», в 1987-1990 годах и с 2005 по 2009 год был главным тренером уфимской команды. В 2008 году под руководством Сергея Михалёва «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом России.

Материалы по теме
«Он был Человечище». В память о Сергее Михалёве
Видео
«Он был Человечище». В память о Сергее Михалёве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android