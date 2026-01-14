В Тольятти состоится церемония поднятия стяга заслуженного тренера России Сергея Михалёва

15 января перед матчем «Лада» — «Салават Юлаев» состоится церемония поднятия под своды ЛДС «Лада-Арена» именного стяга заслуженного тренера России Сергея Михалёва, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2026, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Сергей Михалёв с 1990 по 1999 год был одним из тренеров «Лады» и вместе с ней прошёл путь от команды первой лиги до чемпиона страны (1994 и 1996) и обладателя Кубка Европы (1996).

Позднее Сергей Михайлович работал в тольяттинском клубе в качестве генерального менеджера (2005) и спортивного директора (2010-2011, 2013-2014 годы). Спортивная судьба Сергея Михалёва была тесно связана и с уфимской командой. В 1970-1975, 1975-1977 годах он защищал на льду цвета команды из Уфы, а с 1979 по 1987 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева», в 1987-1990 годах и с 2005 по 2009 год был главным тренером уфимской команды. В 2008 году под руководством Сергея Михалёва «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом России.