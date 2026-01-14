Лучший бомбардир минского «Динамо» в текущем сезоне Сэм Энас продлил контракт с клубом

Минское «Динамо» достигло договорённости с Сэмом Энасом о продлении контракта до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Форвард проводит уже третий сезон в составе «зубров». Сэм сыграл в 183 матчах и набрал 153 (66+87) очка. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Энас возглавляет гонку бомбардиров с 22 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

Минское «Динамо» с 59 очками после 43 проведённых матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече «Динамо» сыграет с «Северсталью» 15 января в Череповце.