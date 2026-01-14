Е. Соколов: сделал всё, чтобы пробиться в НХЛ, теперь приехал сюда и получаю удовольствие

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов рассказал о своём североамериканском этапе карьере.

— В интервью вы неоднократно подчёркивали, что в КХЛ к игрокам относятся лучше, чем в АХЛ. В чём это выражается? И планируете ли ещё раз попробовать покорить Америку?

— В КХЛ мы летаем, здесь лучше организовано питание. А в АХЛ приходится по восемь-девять часов ездить на автобусе. Это неприятно для организма. Вообще я стараюсь идти день за днём и не загадывать. Для меня сейчас самое главное — доиграть этот сезон и помочь команде.

— Что вы почерпнули для себя в той поездке в хоккейном и бытовом плане?

— Ну, я там жену себе нашёл. Кроме того, у меня появился ребёнок. Также приобрел много опыта в Америке. Там я провёл 350 матчей на профессиональном уровне, поэтому вернулся в Россию профессиональным игроком. Я ни о чём не жалею, так как сделал всё, чтобы пробиться в НХЛ. Теперь я приехал сюда и получаю удовольствие, — заявил Соколов.

25-летний Соколов провёл несколько лет в североамериканских лигах. В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Юты Мамонт», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ.