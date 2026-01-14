Скидки
The Athletic рассказал о текущей ситуации с возможным уходом Панарина из «Рейнджерс»

Журналист Винс Меркольяно в статье на сайте The Athletic рассказал о текущей ситуации с возможным уходом нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У Панарина истекает контракт, маловероятно, что он подпишет продление, но всё будет не так просто. У 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Нью-Йорк» не может обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие.

Как я понял из разговора с источником в лиге во вторник, «Рейнджерс» ещё не обращались к Панарину по поводу его готовности отказаться от данного пункта. Они ещё не приняли окончательного решения, до крайнего срока обмена 6 марта ещё почти два месяца. Клуб откладывает этот разговор как минимум ещё на некоторое время. Но не стоит заблуждаться: время идёт, что-то должно измениться довольно скоро», — написал Меркольяно.

Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
