Форвард «Торпедо» назвал хоккеиста КХЛ, сопоставимого с Шипачёвым по игровому интеллекту

Комментарии

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов заявил, что его партнёр по команде Владимир Ткачёв может сравниться с форвардом минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым по игровому интеллекту.

— Есть кто-то сейчас в КХЛ, сопоставимый с ним по игровому интеллекту?
— Если брать центральных нападающих, как сам Шипачёв, назову своего партнёра по звену в «Торпедо» Володю Ткачёва. У нас с ним отличное взаимопонимание. Только в первых двух играх после его прихода в команду были трудности, а затем здорово сыгрались. Одно удовольствие быть с ним на льду. Он принимает хорошие, умные решения. И главное — надёжные. И в обороне, и в атаке. У нас с ним и Васей Атанасовым очень хорошая «химия» в звене. Надеюсь, так будет и дальше, — приводят слова Виноградова «Известия».

Комментарии
Новости. Хоккей
