А. Коваленко: Фёдоров всегда считался суперзвездой, но иногда оставался немного в тени

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы и прокомментировал вывод 91-го номера Сергея Фёдорова «Детройтом».

«Считаю, что этот мировой сезон убрал две несправедливости для нашего поколения хоккеистов. Сначала в Зал славы наконец-то был введён Александр Могильный, которой заслуживал этого ещё лет 20 назад, но которого каждой год в Северной Америке почему-то прокатывали.

И вот наконец-то в Детройте убрали несправедливость по Фёдорову. Сергей всегда считался суперзвездой, но при этом, как ни парадоксально, иногда оставался немного в тени. Хотя по сумме всех качеств Фёдоров был в НХЛ номером один. Он мог сыграть на абсолютно любой позиции – справа, слева, в центре, в обороне — и всегда именно на команду, на её трофеи», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.