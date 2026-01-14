Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: Фёдоров всегда считался суперзвездой, но иногда оставался немного в тени

А. Коваленко: Фёдоров всегда считался суперзвездой, но иногда оставался немного в тени
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы и прокомментировал вывод 91-го номера Сергея Фёдорова «Детройтом».

«Считаю, что этот мировой сезон убрал две несправедливости для нашего поколения хоккеистов. Сначала в Зал славы наконец-то был введён Александр Могильный, которой заслуживал этого ещё лет 20 назад, но которого каждой год в Северной Америке почему-то прокатывали.

И вот наконец-то в Детройте убрали несправедливость по Фёдорову. Сергей всегда считался суперзвездой, но при этом, как ни парадоксально, иногда оставался немного в тени. Хотя по сумме всех качеств Фёдоров был в НХЛ номером один. Он мог сыграть на абсолютно любой позиции – справа, слева, в центре, в обороне — и всегда именно на команду, на её трофеи», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
Сергей Фёдоров: я пытался купить Corvette в Москве, до сих пор моя любимая машина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android