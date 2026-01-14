Экс-игрок СКА: после «Салавата» у Кузнецова шанса сыграть за топ-клуб может не быть

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».

«Соглашусь, что за топ-клуб у Кузнецова другого шанса сыграть может и не быть. Многие клубы КХЛ захотели бы пригласить к себе Евгения, но не везде он сам пойдёт. Кузнецов здорово дебютировал за «Салават», набирает очки. Он отличный игрок, обладатель Кубка Стэнли. Людям нравится на него смотреть, он классный хоккеист», – приводит слова Сафронова Vprognoze.

После перехода в уфимский клуб Евгений Кузнецов сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 18 игр и 12 (2+10) очков.