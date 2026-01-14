Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок СКА: после «Салавата» у Кузнецова шанса сыграть за топ-клуб может не быть

Экс-игрок СКА: после «Салавата» у Кузнецова шанса сыграть за топ-клуб может не быть
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».

«Соглашусь, что за топ-клуб у Кузнецова другого шанса сыграть может и не быть. Многие клубы КХЛ захотели бы пригласить к себе Евгения, но не везде он сам пойдёт. Кузнецов здорово дебютировал за «Салават», набирает очки. Он отличный игрок, обладатель Кубка Стэнли. Людям нравится на него смотреть, он классный хоккеист», – приводит слова Сафронова Vprognoze.

После перехода в уфимский клуб Евгений Кузнецов сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 18 игр и 12 (2+10) очков.

Материалы по теме
«Большая звезда добавилась к нам». Ремпал — о переходе в «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android