Пьеррик Дюбе, покинувший СКА, подпишет контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» — источник

Нападающий Пьеррик Дюбе, который сегодня, 14 января, покинул СКА, подпишет контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает The Hockey News со ссылкой на источник.

Отмечается, что Дюбе отыграл три сезона под руководством нынешнего главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа, который был наставником команды «Квебек Ремпартс».

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.

Ранее форвард провёл три матча в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024. Всего в системе столичного клуба Дюбе провёл два сезона.