Рыбин: ничего не ожидал от Галлана в «Шанхае», но результат в итоге вышел неожиданным

Бывший нападающий клубов КХЛ, тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался об игре «Шанхайских Драконов» под руководством Жерара Галлана, который покинул китайский клуб по состоянию здоровья.

«Ничего не ожидал от Галлана. Именно по игре всё стало на свои места: «Шанхай» начал без предсезонки, по ходу игроков убирали, покупали и так далее. В итоге всё случилось так, как случилось. Для меня результат в итоге вышел неожиданным, ожидаемо плюс-минус место в таблице было, потому что не может команда без предсезонки за несколько дней начать играть и показывать уровень, чудес не бывает.

Деньги не решают? Почему, решают! Зависит ещё и от других факторов: менеджмент, подбор игроков, сами игроки, сплочённость — много факторов. А не просто чтобы купили — и вот вам игроки! Так это не работает», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Китайский клуб с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.