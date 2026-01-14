Скидки
Дронов отреагировал на слова Разина, который пожелал «Трактору» не выйти в плей-офф

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался о словах главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который пожелал челябинскому клубу не выйти в плей-офф.

– Андрей Разин пожелал «Трактору» не выйти в плей-офф. В команде это обсуждали?
– Нет, не обсуждали. Это же Андрей Разин, все знают его и его высказывания. Там большая доля шуток, которые мало кто понимает. Потом ему приходится за них извиняться, потому что не каждый воспринимает это как шутку. Я не думаю, что он желает это реально.

– В раздевалке он так же шутил?
– Да, много примеров, когда он может пошутить. Бывает частенько, что кто-то эту шутку понял, а кто-то – нет. У каждого своё чувство юмора. Кто-то очень серьёзно подходит к хоккею, что это жизнь, и нельзя про него шутить, — цитирует Дронова сайт КХЛ.

Разин: «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф
