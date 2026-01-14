Главный тренер СКА Ларионов примерил место для руки с перстнем, организованное «Шанхаем»
«Шанхайские Драконы» сделали место для перстня обладателя Кубка Стэнли главного тренера СКА Игоря Ларионова на «СКА Арене». Наставник армейского клуба приложил руку к организованному месту.
Напомним, встреча между «Шанхайскими Драконами» и СКА пройдёт на «СКА Арене» сегодня, 14 января, и начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Зыков) – 00:17 (5x5) 1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)
Китайский клуб с 43 очками после 43 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА после 42 проведённых встреч располагается на седьмой строчке Запада с 51 очком в активе.
Ранее нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз высказался о предстоящем матче со СКА.
