Главный тренер СКА Ларионов примерил место для руки с перстнем, организованное «Шанхаем»

«Шанхайские Драконы» сделали место для перстня обладателя Кубка Стэнли главного тренера СКА Игоря Ларионова на «СКА Арене». Наставник армейского клуба приложил руку к организованному месту.

Напомним, встреча между «Шанхайскими Драконами» и СКА пройдёт на «СКА Арене» сегодня, 14 января, и начнётся в 19:30 мск.

Китайский клуб с 43 очками после 43 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА после 42 проведённых встреч располагается на седьмой строчке Запада с 51 очком в активе.

Ранее нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз высказался о предстоящем матче со СКА.