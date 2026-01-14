«Автомобилист» одолел дома «Трактор», прервав победную серию челябинского клуба

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин. У «Трактора» гол на свой счёт записал Максим Джиошвили.

После данного поражения «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.