Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Трактор, результат матча 14 января 2026 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одолел дома «Трактор», прервав победную серию челябинского клуба
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шаров (Спронг, Паутов) – 01:02 (5x5)     1:1 Джиошвили (Григоренко, Кадейкин) – 19:47 (5x4)     2:1 Да Коста (Буше, Осипов) – 20:21 (5x5)     3:1 Бусыгин (Спронг, Мэйсек) – 28:32 (5x5)     4:1 Да Коста (Осипов) – 38:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин. У «Трактора» гол на свой счёт записал Максим Джиошвили.

После данного поражения «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.

Комментарии
