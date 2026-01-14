«Автомобилист» одолел дома «Трактор», прервав победную серию челябинского клуба
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шаров (Спронг, Паутов) – 01:02 (5x5) 1:1 Джиошвили (Григоренко, Кадейкин) – 19:47 (5x4) 2:1 Да Коста (Буше, Осипов) – 20:21 (5x5) 3:1 Бусыгин (Спронг, Мэйсек) – 28:32 (5x5) 4:1 Да Коста (Осипов) – 38:06 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин. У «Трактора» гол на свой счёт записал Максим Джиошвили.
После данного поражения «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.
