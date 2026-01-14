«Металлург» в Магнитогорске разгромил ХК «Сочи» со счётом 9:0

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Робин Пресс, Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Владимир Ткачёв.

Вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков записал на свой счёт первый матч «на ноль» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.