Металлург — Сочи, результат матча 14 января 2026 года, счёт 9:0, КХЛ 2025/2026

«Металлург» в Магнитогорске разгромил ХК «Сочи» со счётом 9:0
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Вовченко, Петунин) – 03:50 (5x5)     2:0 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 27:29 (5x4)     3:0 Петунин – 35:11 (5x5)     4:0 Исхаков (Орехов) – 47:14 (4x5)     5:0 Барак (Яковлев, Канцеров) – 50:56 (5x4)     6:0 Толчинский (Пресс, Вовченко) – 52:43 (5x4)     7:0 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 54:23 (5x5)     8:0 Джонсон (Коробкин, Пресс) – 54:44 (5x5)     9:0 Ткачёв (Исхаков, Орехов) – 58:56 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Робин Пресс, Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Владимир Ткачёв.

Вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков записал на свой счёт первый матч «на ноль» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.

