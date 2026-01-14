«Металлург» одержал самую крупную победу над «Сочи» в истории КХЛ, забросив девять шайб
Магнитогорский «Металлург» одержал самую крупную победу над ХК «Сочи» в истории, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 14 января, уральский клуб отправил в ворота южан девять безответных шайб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Вовченко, Петунин) – 03:50 (5x5) 2:0 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 27:29 (5x4) 3:0 Петунин – 35:11 (5x5) 4:0 Исхаков (Орехов) – 47:14 (4x5) 5:0 Барак (Яковлев, Канцеров) – 50:56 (5x4) 6:0 Толчинский (Пресс, Вовченко) – 52:43 (5x4) 7:0 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 54:23 (5x5) 8:0 Джонсон (Коробкин, Пресс) – 54:44 (5x5) 9:0 Ткачёв (Исхаков, Орехов) – 58:56 (6x5)
Робин Пресс и Руслан Исхаков набрали по три очка каждый, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Отметим, вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков записал на свой счёт первый матч «на ноль» в сезоне.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.
«Металлург» с 72 очками занимает первое место в таблице Востока. «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками.
