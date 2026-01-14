«Металлург» одержал самую крупную победу над «Сочи» в истории КХЛ, забросив девять шайб

Магнитогорский «Металлург» одержал самую крупную победу над ХК «Сочи» в истории, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 14 января, уральский клуб отправил в ворота южан девять безответных шайб.

Робин Пресс и Руслан Исхаков набрали по три очка каждый, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Отметим, вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков записал на свой счёт первый матч «на ноль» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.

«Металлург» с 72 очками занимает первое место в таблице Востока. «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками.