Французский форвард Александр Тексье продлил контракт с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» достиг соглашения о продлении контракта с французским нападающим Александром Тексье на два года с кэпхитом $ 2,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

В текущем сезоне Тексье провёл за «Монреаль Канадиенс» 25 игр, забив семь голов и отдав девять результативных передач. До перехода в «Монреаль» 23 ноября форвард сделал одну результативную передачу в восьми играх за «Сент-Луис Блюз» в этом сезоне.

С момента своего дебюта в сезоне-2018/2019 Тексье набрал 107 (47+60) очков и 102 минуты штрафного времени в 265 играх НХЛ за свою карьеру. Тексье был выбран «Коламбус Блю Джекетс» во втором раунде на драфте НХЛ 2017 года под общим 45-м номером.