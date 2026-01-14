Корешков — о поражении «Трактора» в Екатеринбурге: они бросили и забили, а мы не забили

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:4).

— Наша команда здорово провела первый период, создали массу голевых моментов, жалко, что не использовали их, а матч пошёл по другому сценарию. Сопернику почти ничего не дали, а взамен пропустили лёгкие голы, эмоции подугасли, в концовке силёшек не хватило. Парни старались, играли хорошо, по заданию, всё здорово, готовимся к следующему матчу.

— «Автомобилист» – одна из лучших команд лиги по контратакам. Разбирали этот момент?

— Разбираем, но так получилось. Они бросили и забили, мы бросили и не забили — вот и вся разница, хотя у нас было больше бросков.

— Как объяснить такой пустой по содержанию третий период, даже при «-3»?

— Мы хорошо играли, ни одной шайбы не пропустили.

— Был ли расчёт на сильный старт? Остались ли силы на остаток матча?

— Психологически скорее. Не использовали массу голевых моментов, имели подавляющее преимущество над «Автомобилистом», ничего не дали сделать. Не хватило голов в начале периода, даже во втором периоде забей – всё было бы по-другому, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.