Корешков — о поражении «Трактора» в Екатеринбурге: они бросили и забили, а мы не забили

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шаров (Спронг, Паутов) – 01:02 (5x5)     1:1 Джиошвили (Григоренко, Кадейкин) – 19:47 (5x4)     2:1 Да Коста (Буше, Осипов) – 20:21 (5x5)     3:1 Бусыгин (Спронг, Мэйсек) – 28:32 (5x5)     4:1 Да Коста (Осипов) – 38:06 (5x5)    

— Наша команда здорово провела первый период, создали массу голевых моментов, жалко, что не использовали их, а матч пошёл по другому сценарию. Сопернику почти ничего не дали, а взамен пропустили лёгкие голы, эмоции подугасли, в концовке силёшек не хватило. Парни старались, играли хорошо, по заданию, всё здорово, готовимся к следующему матчу.

— «Автомобилист» – одна из лучших команд лиги по контратакам. Разбирали этот момент?
— Разбираем, но так получилось. Они бросили и забили, мы бросили и не забили — вот и вся разница, хотя у нас было больше бросков.

— Как объяснить такой пустой по содержанию третий период, даже при «-3»?
— Мы хорошо играли, ни одной шайбы не пропустили.

— Был ли расчёт на сильный старт? Остались ли силы на остаток матча?
— Психологически скорее. Не использовали массу голевых моментов, имели подавляющее преимущество над «Автомобилистом», ничего не дали сделать. Не хватило голов в начале периода, даже во втором периоде забей – всё было бы по-другому, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

