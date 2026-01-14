Заварухин — о победе над «Трактором»: тяжёлый первый период, Аликин оставил нас в игре

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победной встрече с «Трактором» (4:1).
— Тяжёлый первый период, хоть не проиграли его в этот раз. Возможно, в следующий раз будем позже выходить на разминку, чтобы не остыть в раздевалке. Довольно качественные броски, которые решили исход матча, Женька Аликин прилично отыграл и оставил нас в игре.
— Вы вряд ли планировали играть вторым номером, но согласитесь, что это эффективнее всего получается у «Автомобилиста»?
— Мы не планировали так играть, хотели играть с шайбой, но был быстрый соперник. В первом периоде делаем ошибки, отдаём шайбу сопернику, медленные решения принимаем, сами видели. После гола должны были развивать успех дальше, но это не получилось. Надо отдать должное сопернику — здорово комбинировал. Разбирали зону обороны, перетерпели первый период, во втором добавили в созидании.
— На первое большинство вышло пять форвардов, на синей играл Да Коста. Как оцените эксперимент?
— Они мастеровитые игроки, будем так использовать их.
— Два матча Волк в запасе — ротация или недомогание?
— Ротация. Сегодня в составе были сильнейшие, кто был сильнее, тот играл, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.