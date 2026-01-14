Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дронов — о Гру: главная сила Бена была в том, что он ограждал игроков от давления

Дронов — о Гру: главная сила Бена была в том, что он ограждал игроков от давления
Комментарии

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о работе с бывшим главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

– Бенуа Гру, как покинул «Трактор», писал что-то, как-то общался с командой?
– Нет. Я один раз ему написал «Приятно было поработать, удачи». И он мне в ответ написал то же самое. После его ухода больше ничего не было.

– Насколько обидно игрокам, что тренер ушёл из команды?
– Он тоже человек, у него своё видение. Это не только чёрное или белое. Может быть, у него было что-то с семьёй. Это его решение, а нам только остается принять его. Мне было приятно с ним поработать, от него я многое узнал.

– Это был особенный сезон в вашей карьере?
– Мы не проигрывали больше двух матчей подряд. Такое у меня было только с «Магниткой» в сезоне-2016/2017. И то, возможно, там в трёх матчах кряду могли уступить. Очень ровно шли, без спадов. Главная сила Бена была в том, что он ограждал игроков от давления и от всего остального. Ты должен только играть в хоккей.

– Он был как наставник?
– Да, у него были частые не очень приятные собрания, именно индивидуальные. Но он к каждому находил подход, для тренера это самое важное, — цитирует Дронова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Дронов отреагировал на слова Разина, который пожелал «Трактору» не выйти в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android