Дронов — о Гру: главная сила Бена была в том, что он ограждал игроков от давления

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о работе с бывшим главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

– Бенуа Гру, как покинул «Трактор», писал что-то, как-то общался с командой?

– Нет. Я один раз ему написал «Приятно было поработать, удачи». И он мне в ответ написал то же самое. После его ухода больше ничего не было.

– Насколько обидно игрокам, что тренер ушёл из команды?

– Он тоже человек, у него своё видение. Это не только чёрное или белое. Может быть, у него было что-то с семьёй. Это его решение, а нам только остается принять его. Мне было приятно с ним поработать, от него я многое узнал.

– Это был особенный сезон в вашей карьере?

– Мы не проигрывали больше двух матчей подряд. Такое у меня было только с «Магниткой» в сезоне-2016/2017. И то, возможно, там в трёх матчах кряду могли уступить. Очень ровно шли, без спадов. Главная сила Бена была в том, что он ограждал игроков от давления и от всего остального. Ты должен только играть в хоккей.

– Он был как наставник?

– Да, у него были частые не очень приятные собрания, именно индивидуальные. Но он к каждому находил подход, для тренера это самое важное, — цитирует Дронова сайт КХЛ.