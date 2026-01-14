Бабаев: ни у кого из моих клиентов в НХЛ не будет проблем из-за решения США по визам

Агент Шуми Бабаев прокомментировал решение США приостановить выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, Иран, Афганистан, Бразилия.

«Ни у кого из моих клиентов в НХЛ не будет проблем из-за решения Госдепа США о приостановке выдачи виз. Всегда существует оговорка, что люди, работающие в Соединенных Штатах, не попадают под такие ограничения. У каждого из игроков есть действующая рабочая виза и разрешение на работу в США», — приводит слова Бабаева Sport24.

США приостановили выдачу иммиграционных виз. Запрет не затронет визы, которые предназначены для временных поездок в страну с конкретными целями, такими как туризм, учёба, работа или транзит.