Нападающий «Автомобилиста» Шаров: Спронг свою работу выполняет, любит играть с шайбой

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:1) и высказался об игре новичка команды Даниэля Спронга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шаров (Спронг, Паутов) – 01:02 (5x5)     1:1 Джиошвили (Григоренко, Кадейкин) – 19:47 (5x4)     2:1 Да Коста (Буше, Осипов) – 20:21 (5x5)     3:1 Бусыгин (Спронг, Мэйсек) – 28:32 (5x5)     4:1 Да Коста (Осипов) – 38:06 (5x5)    

«Тяжёлая победа, хороший матч, если убрать первый период: соперники начали лучше. В перерыве мы поговорили между собой, стали играть более активно, чуть злее. Спронг свою работу выполняет, любит играть с шайбой, мне нужно подстроиться и вовремя открыться», — приводит слова Шарова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.

