Нападающий «Автомобилиста» Шаров: Спронг свою работу выполняет, любит играть с шайбой

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал победный матч с «Трактором» (4:1) и высказался об игре новичка команды Даниэля Спронга.

«Тяжёлая победа, хороший матч, если убрать первый период: соперники начали лучше. В перерыве мы поговорили между собой, стали играть более активно, чуть злее. Спронг свою работу выполняет, любит играть с шайбой, мне нужно подстроиться и вовремя открыться», — приводит слова Шарова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.