«Если говорить корректно, по соплям надавали». Тренер «Сочи» — о 0:9 от «Металлурга»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о разгромном поражении от «Металлурга» (0:9).

«Если говорить корректно, по соплям надавали. Может быть уроком, но, к сожалению, у нас такие уроки уже были. Один заслуженный тренер мне однажды сказал: «Можно проиграть, но не уступить». В концовке – просто уступили. Очень серьёзный вопрос, будем серьёзно с ребятами разговаривать. Что можно противопоставить такой мастеровитой команде? Выполнение, работу, азарт, сердце. В этих компонентах нас сегодня не было», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.