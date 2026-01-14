«Если говорить корректно, по соплям надавали». Тренер «Сочи» — о 0:9 от «Металлурга»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о разгромном поражении от «Металлурга» (0:9).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Вовченко, Петунин) – 03:50 (5x5) 2:0 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 27:29 (5x4) 3:0 Петунин – 35:11 (5x5) 4:0 Исхаков (Орехов) – 47:14 (4x5) 5:0 Барак (Яковлев, Канцеров) – 50:56 (5x4) 6:0 Толчинский (Пресс, Вовченко) – 52:43 (5x4) 7:0 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 54:23 (5x5) 8:0 Джонсон (Коробкин, Пресс) – 54:44 (5x5) 9:0 Ткачёв (Орехов, Исхаков) – 58:56 (6x5)
«Если говорить корректно, по соплям надавали. Может быть уроком, но, к сожалению, у нас такие уроки уже были. Один заслуженный тренер мне однажды сказал: «Можно проиграть, но не уступить». В концовке – просто уступили. Очень серьёзный вопрос, будем серьёзно с ребятами разговаривать. Что можно противопоставить такой мастеровитой команде? Выполнение, работу, азарт, сердце. В этих компонентах нас сегодня не было», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.
