«Не хочется говорить плохо о сопернике…» Разин — после исторического разгрома «Сочи»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о разгромной победе над «Сочи» (9:0).

«Сложно такие игры комментировать. Нас с победой. Был виден недонастрой, и реализация состояла из того, что очень был медленный хоккей в нашем исполнении. Шайба практически не ходила, очень долго думали, поэтому четыре большинства и ушли в никуда. Потом заиграли лучше. Мне не хочется говорить плохо о команде соперника, просто сегодня мы намного выше классом», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Металлург» в игре с «Сочи» одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ.