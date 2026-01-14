«Не хочется говорить плохо о сопернике…» Разин — после исторического разгрома «Сочи»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о разгромной победе над «Сочи» (9:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Вовченко, Петунин) – 03:50 (5x5) 2:0 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 27:29 (5x4) 3:0 Петунин – 35:11 (5x5) 4:0 Исхаков (Орехов) – 47:14 (4x5) 5:0 Барак (Яковлев, Канцеров) – 50:56 (5x4) 6:0 Толчинский (Пресс, Вовченко) – 52:43 (5x4) 7:0 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 54:23 (5x5) 8:0 Джонсон (Коробкин, Пресс) – 54:44 (5x5) 9:0 Ткачёв (Орехов, Исхаков) – 58:56 (6x5)
«Сложно такие игры комментировать. Нас с победой. Был виден недонастрой, и реализация состояла из того, что очень был медленный хоккей в нашем исполнении. Шайба практически не ходила, очень долго думали, поэтому четыре большинства и ушли в никуда. Потом заиграли лучше. Мне не хочется говорить плохо о команде соперника, просто сегодня мы намного выше классом», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, «Металлург» в игре с «Сочи» одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ.
