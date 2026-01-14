Скидки
Шанхайские Драконы — СКА, результат матча 14 января 2026 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5)     2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5)     2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5)     2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4)     2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 17-й секунде первого периода Марат Хайруллин открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Рассказов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода команды голами обменялись – у «Шанхая» забил Ник Меркли, у СКА — Егор Савиков. На 17-й минуте периода Николай Голдобин вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу СКА в игре. В конце игры Брендан Лайпсик установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче встретится с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.

