СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 17-й секунде первого периода Марат Хайруллин открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Рассказов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода команды голами обменялись – у «Шанхая» забил Ник Меркли, у СКА — Егор Савиков. На 17-й минуте периода Николай Голдобин вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу СКА в игре. В конце игры Брендан Лайпсик установил окончательный счёт во встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче встретится с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.
