«Торпедо» победило дома «Локомотив», забросив три безответные шайбы

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода Глеб Пугачёв открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Гончарук удвоил преимущество «Торпедо». На 13-й минуте второго периода Егор Соколов сделал счёт 3:0.

Вратарь «Торпедо» Денис Костин записал на свой счёт третий «сухарь» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком» 17 января. «Локомотив» в этот же день встретится с «Шанхайскими Драконами» в Ярославле.