Торпедо — Локомотив, результат матча 14 января 2026 года, счёт 3:0, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» победило дома «Локомотив», забросив три безответные шайбы
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пугачёв – 01:31 (5x5)     2:0 Гончарук (Принс) – 15:10 (5x5)     3:0 Соколов (Пугачёв, Свищёв) – 32:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода Глеб Пугачёв открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Гончарук удвоил преимущество «Торпедо». На 13-й минуте второго периода Егор Соколов сделал счёт 3:0.

Вратарь «Торпедо» Денис Костин записал на свой счёт третий «сухарь» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком» 17 января. «Локомотив» в этот же день встретится с «Шанхайскими Драконами» в Ярославле.

