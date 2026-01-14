«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе московского «Динамо» шайбы забросили Артём Швец-Роговой, Джордан Уил, Никита Гусев. У «Спартака» голы на свой счёт записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров.

«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».