Динамо — Спартак, результат матча 14 января 2026 года, счёт 3:5, КХЛ 2025/2026

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Пивчулин, Мансуров) – 12:20 (5x5)     0:2 Мальцев (Тодд, Рубцов) – 21:09 (5x5)     1:2 Швец-Роговой (Адамчук, Гусев) – 25:05 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 27:41 (5x3)     2:3 Ружичка (Тодд, Кин) – 34:25 (5x4)     3:3 Гусев (Дер-Аргучинцев, Ожиганов) – 47:04 (5x5)     3:4 Пивчулин (Мансуров, Беляев) – 48:36 (5x5)     3:5 Мансуров (Пивчулин) – 56:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе московского «Динамо» шайбы забросили Артём Швец-Роговой, Джордан Уил, Никита Гусев. У «Спартака» голы на свой счёт записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров.

«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».

