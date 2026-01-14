Московский «Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ
«Спартак» после игры с московским «Динамо» одержал 500-ю победу в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В сегодняшней игре красно-белые забросили пять шайб и пропустили трижды. Нападающие «Спартака» Данил Пивчулин и Демид Мансуров забросили в игре по шайбе и отдали по две результативные передачи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Пивчулин, Мансуров) – 12:20 (5x5) 0:2 Мальцев (Тодд, Рубцов) – 21:09 (5x5) 1:2 Швец-Роговой (Адамчук, Гусев) – 25:05 (5x5) 2:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 27:41 (5x3) 2:3 Ружичка (Тодд, Кин) – 34:25 (5x4) 3:3 Гусев (Дер-Аргучинцев, Ожиганов) – 47:04 (5x5) 3:4 Пивчулин (Мансуров, Беляев) – 48:36 (5x5) 3:5 Мансуров (Пивчулин) – 56:21 (5x5)
«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Запада с 51 очком. «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке Запада.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».
