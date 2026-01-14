Московский «Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ

«Спартак» после игры с московским «Динамо» одержал 500-ю победу в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В сегодняшней игре красно-белые забросили пять шайб и пропустили трижды. Нападающие «Спартака» Данил Пивчулин и Демид Мансуров забросили в игре по шайбе и отдали по две результативные передачи.

«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Запада с 51 очком. «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке Запада.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».