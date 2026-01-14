Скидки
Лучший бомбардир минского «Динамо» в сезоне Энас высказался о новом контракте с клубом

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о новом контракте с белорусским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Очень рад остаться в минском «Динамо»! Мне действительно нравится играть здесь. Мы с женой в Минске чувствуем себя как дома. С такими болельщиками, товарищами по команде и со всеми в организации, чувствуем себя как в семье, нам здесь очень нравится.

Думаю, мы сейчас движемся только вперёд. За три года прогресс существенный и это захватывающе. Одна из причин, почему мне здесь нравится, заключается в том, что мы растём как команда. Всё больше ребят возвращаются, хоккеисты хотят приехать сюда и играть здесь, потому что у нас хорошая команда. Мы надеемся победить в чемпионате – это то, к чему мы стремимся, наша цель сейчас», — цитирует Энаса пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Энас возглавляет гонку бомбардиров команды с 22 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

Официально
Лучший бомбардир минского «Динамо» в текущем сезоне Сэм Энас продлил контракт с клубом
