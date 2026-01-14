Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхаем»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

— Игра была нервозной, сложный первый период. Неплохое начало, но потом немного потеряли голову, дали сопернику доминировать. Второй период прошёл в хорошей борьбе, команда обрела себя, стала действовать умно, это определило результат.

— После одного из матчей с «Шанхаем» вы говорили, что важно было доказать, кто в городе хозяин. Как часто используете перед этими матчами этот слоган?

— Всегда есть соблазн проявить неуважение к сопернику. Понятно, что мы говорим именно о спорте, о двух командах в Питере. И в этом городе один хозяин – СКА, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.