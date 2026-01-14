Скидки
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхаем»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5)     2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5)     2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5)     2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4)     2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)    

— Игра была нервозной, сложный первый период. Неплохое начало, но потом немного потеряли голову, дали сопернику доминировать. Второй период прошёл в хорошей борьбе, команда обрела себя, стала действовать умно, это определило результат.

— После одного из матчей с «Шанхаем» вы говорили, что важно было доказать, кто в городе хозяин. Как часто используете перед этими матчами этот слоган?
— Всегда есть соблазн проявить неуважение к сопернику. Понятно, что мы говорим именно о спорте, о двух командах в Питере. И в этом городе один хозяин – СКА, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
