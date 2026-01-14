Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В творчестве нет ограничений, для его игры риск оправдан». Ларионов — о Голдобине

«В творчестве нет ограничений, для его игры риск оправдан». Ларионов — о Голдобине
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победного матча с «Шанхайскими Драконами» (5:2) высказался об игре форварда армейского клуба Николая Голдобина.

— Как часто просите Николая действовать проще?
— Таких игроков накрывать крышкой, когда не даёшь художнику рисовать… Рабочая этика должна быть, но в творчестве нет ограничений. Простота хороша, но если не рискуешь, не пьёшь шампанское. Для его игры риск оправдан, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Шанхайские Драконы» встретятся в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче сыграет с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Шанхаем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android