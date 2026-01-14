«В творчестве нет ограничений, для его игры риск оправдан». Ларионов — о Голдобине

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победного матча с «Шанхайскими Драконами» (5:2) высказался об игре форварда армейского клуба Николая Голдобина.

— Как часто просите Николая действовать проще?

— Таких игроков накрывать крышкой, когда не даёшь художнику рисовать… Рабочая этика должна быть, но в творчестве нет ограничений. Простота хороша, но если не рискуешь, не пьёшь шампанское. Для его игры риск оправдан, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Шанхайские Драконы» встретятся в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче сыграет с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.