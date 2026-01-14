Ларионов — о слухах об обмене Хайруллина: насколько знаю, мы не пытаемся кого-то поменять

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о слухах об обмене нападающего армейского клуба Артура Хайруллина.

— Всё ближе дедлайн, всё больше слухов…

— Что говорят?

— Что вы хотите Хайруллина в «Ак Барс»…

— Мы хотим? Мы точно не хотим.

— На сколько процентов довольны составом и насколько слухи имеют реальную почву?

— Это подогревает интерес болельщиков, но спекулировать на чём-то я не хочу. Насколько мне известно, мы не пытаемся кого-то поменять или получить. Играем теми, кто есть, рады, что народ начинает потихонечку возвращаться.

— Насколько довольны составом?

— Никогда не можешь быть доволен, всегда есть вещи, которые можно поправить. Ошибки всегда будут, это часть игры. На данный момент я доволен командой, мы играем достаточно хорошо. Да, хочется получше, чтобы у нас было меньше пожара и стресса. Но мы видим прогресс, рост, забитые голы, очки, это самое главное.

— Ставите ли планку для регулярки, какое место надо занять?

— Ставить планки и строить планы… Прежде всего смотришь за процессом, эволюцией игры. Естественно, хочется подняться выше, лишняя домашняя игра в плей-офф не помешает. Но мы идём от игры к игре, не смотрим, что будет через месяц. Мы хотим подняться выше, если сделаем это, будет хорошо. Хочется, чтобы ребята были здоровы, кое-кого придержать, чтобы не расхлестать энергию и силы, которые пригодятся в плей-офф, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.