Ларионов: церемония в честь Фёдорова в Детройте была потрясающей, нам есть чему поучиться

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о церемонии выведения номера Сергея Фёдорова «Детройт Ред Уингз».

— Фёдорова чествовали в Детройте, поздравили ли вы его?

— Вы не видели мою речь на церемонии? К большому сожалению, я не смог поехать, Сергей и «Детройт» меня очень звали. Клуб попросил, чтобы я заранее сделал видеообращение. Бесконечно рад за Сергея, что наш российский игрок теперь в элите игроков, кто делал историю «Детройта». Церемония была потрясающей, нам есть чему поучиться. Это было сделано круто, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.