Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: сейчас мы в таком положении — сначала не могли забить, теперь много пропускаем

Козлов: сейчас мы в таком положении — сначала не могли забить, теперь много пропускаем
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Пивчулин, Мансуров) – 12:20 (5x5)     0:2 Мальцев (Тодд, Рубцов) – 21:09 (5x5)     1:2 Швец-Роговой (Адамчук, Гусев) – 25:05 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 27:41 (5x3)     2:3 Ружичка (Тодд, Кин) – 34:25 (5x4)     3:3 Гусев (Дер-Аргучинцев, Ожиганов) – 47:04 (5x5)     3:4 Пивчулин (Мансуров, Беляев) – 48:36 (5x5)     3:5 Мансуров (Пивчулин) – 56:21 (5x5)    

– В прошлом матче мы вели, а в конце упустили победу. Сегодня мы весь матч догоняли и давали сопернику забивать достаточно лёгкие голы. Потом весь матч догоняли, а когда выравнивали, соперник снова выходил вперёд. Потратили много сил и эмоций. К сожалению, не хватило нам удачи. Не смогли переломить. Когда сравнивали, не смогли добавить и повести в счёте.

– Сегодня Никита Гусев начинал матч в третьем звене: это была попытка его встряхнуть?
– Они неудачно сыграли в прошлом матче, сегодня мы решили поставить Никиту к Сергею Артемьеву и Максиму Мамину. Скоростные ребята. Думали, что может с ними ему будет полегче играть. А в первом звене был Антон Слепышев, они в таком сочетании играли в Ярославле. Решили что-то поменять.

– С чем связано большое количество индивидуальных ошибок? В чём корень проблемы?
– Наверное, и психология, и нервозность. Сейчас мы в таком положении… Сначала много игр не могли забить, теперь много пропускаем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android