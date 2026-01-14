Козлов: сейчас мы в таком положении — сначала не могли забить, теперь много пропускаем

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5).

– В прошлом матче мы вели, а в конце упустили победу. Сегодня мы весь матч догоняли и давали сопернику забивать достаточно лёгкие голы. Потом весь матч догоняли, а когда выравнивали, соперник снова выходил вперёд. Потратили много сил и эмоций. К сожалению, не хватило нам удачи. Не смогли переломить. Когда сравнивали, не смогли добавить и повести в счёте.

– Сегодня Никита Гусев начинал матч в третьем звене: это была попытка его встряхнуть?

– Они неудачно сыграли в прошлом матче, сегодня мы решили поставить Никиту к Сергею Артемьеву и Максиму Мамину. Скоростные ребята. Думали, что может с ними ему будет полегче играть. А в первом звене был Антон Слепышев, они в таком сочетании играли в Ярославле. Решили что-то поменять.

– С чем связано большое количество индивидуальных ошибок? В чём корень проблемы?

– Наверное, и психология, и нервозность. Сейчас мы в таком положении… Сначала много игр не могли забить, теперь много пропускаем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.