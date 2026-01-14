Козлов: сейчас мы в таком положении — сначала не могли забить, теперь много пропускаем

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5).
– В прошлом матче мы вели, а в конце упустили победу. Сегодня мы весь матч догоняли и давали сопернику забивать достаточно лёгкие голы. Потом весь матч догоняли, а когда выравнивали, соперник снова выходил вперёд. Потратили много сил и эмоций. К сожалению, не хватило нам удачи. Не смогли переломить. Когда сравнивали, не смогли добавить и повести в счёте.
– Сегодня Никита Гусев начинал матч в третьем звене: это была попытка его встряхнуть?
– Они неудачно сыграли в прошлом матче, сегодня мы решили поставить Никиту к Сергею Артемьеву и Максиму Мамину. Скоростные ребята. Думали, что может с ними ему будет полегче играть. А в первом звене был Антон Слепышев, они в таком сочетании играли в Ярославле. Решили что-то поменять.
– С чем связано большое количество индивидуальных ошибок? В чём корень проблемы?
– Наверное, и психология, и нервозность. Сейчас мы в таком положении… Сначала много игр не могли забить, теперь много пропускаем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 января 2026
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:17
-
21:15
-
20:53
-
20:35
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:41
-
19:36
-
19:34
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
18:51
-
18:35
-
18:18
-
18:00
-
17:43
-
17:43
-
17:24
-
17:06