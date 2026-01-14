Скидки
Хоккей

Келли — о надеждах «Шанхая» на плей-офф: ощущения безысходности нет

Келли — о надеждах «Шанхая» на плей-офф: ощущения безысходности нет
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал домашнее поражение от СКА (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5)     2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5)     2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5)     2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4)     2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)    

— Мы неплохо боролись, были моменты, когда выглядели хорошо. Но где-то недоработали, было много удалений. Соперник лучше себя проявил, а мы где-то недоработали.

— Ощущение, что команда посыпалась, и надежды на плей-офф становятся всё более призрачными. Что думаете по этому поводу?
— Согласен. Каждый матч важен, мы бьёмся в каждом матче. Что есть, то есть. Нужно продолжать работать дальше, после поражений нужно делать выводы и идти дальше. Ощущения безысходности нет, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
