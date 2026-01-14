Келли — о надеждах «Шанхая» на плей-офф: ощущения безысходности нет

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал домашнее поражение от СКА (2:5).

— Мы неплохо боролись, были моменты, когда выглядели хорошо. Но где-то недоработали, было много удалений. Соперник лучше себя проявил, а мы где-то недоработали.

— Ощущение, что команда посыпалась, и надежды на плей-офф становятся всё более призрачными. Что думаете по этому поводу?

— Согласен. Каждый матч важен, мы бьёмся в каждом матче. Что есть, то есть. Нужно продолжать работать дальше, после поражений нужно делать выводы и идти дальше. Ощущения безысходности нет, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.