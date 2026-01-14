Келли рассказал, какая атмосфера в «Шанхае» после ухода Галлана и как изменилась его роль

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал об атмосфере в китайском клубе после ухода Жерара Галлана.

— Вы в непростой ситуации, главный тренер ушёл. Как атмосфера в коллективе и какие планы на будущее лично у вас?

— Игроки справляются неплохо, понимают ситуацию и здорово реагируют на изменения, с ними в этом плане очень просто работать. Вопрос не ко мне, какой план в целом. Сейчас мы просто стараемся работать с тем, что есть, решать вопросы по мере появления.

— Почти вся ваша карьера – ассистентом, и тут вы оказываетесь главным тренером. Что изменилось в вашей роли и как ощущается быть главным?

— Я уже давненько не был главным, но это быстро вспоминается. Есть небольшие изменения для меня, но в целом система игры та же, посыл практически тот же, просто другой голос. Хотим продолжать делать такие же вещи, что-то исправить, но глобальных изменений нет, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.