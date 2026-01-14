Скидки
Келли: видел, что Галлан плохо себя чувствует. Ему постепенно становится лучше

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал о состоянии здоровья бывшего наставника китайского клуба Жерара Галлана, из-за чего канадский специалист покинул команду.

— Как узнали о решении Жерара уйти?
— Знал, он плохо себя чувствует, видел это. Мы каждый день были вместе, общались. Когда он пошёл к врачу, я, как и любой друг, хотел, чтобы ему стало лучше. Клуб помог ему со всеми обследованиями. Ему постепенно становится лучше, надеюсь, он окончательно поправится, сейчас ему уже лучше, — передаёт слова Майка Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

